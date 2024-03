Stiri pe aceeasi tema

- ”In cadrul discutiilor, ministrul a subliniat nevoia de eficientizare calitativa a cheltuielilor bugetare prin cresterea ponderii cheltuielilor cu finantare din fonduri externe fata de cele din surse nationale, dar si a cheltuielilor de investitii in total cheltuieli bugetare. Ministrul Finantelor a…

- "Am reusit cea mai mare absorbtie de fonduri europene din istoria noastra. Ne-a ajutat PNRR-ul pentru ca am avut un mecanism pe care l-am agregat in interiorul Guvernului. Am avut un ministru la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, domnul Bolos, care a inteles si venea din interiorul mecanismului,…

- Romania a ajuns pe locul 2 in Uniunea Europeana din perspectiva valorii nominale a absorbtiei de fonduri europene pe programele din Politica de Coeziune 2014-2020, a anuntat, vineri, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu.

- "Am reusit cea mai mare absorbtie de fonduri europene din istoria noastra. Ne-a ajutat PNRR-ul pentru ca am avut un mecanism pe care l-am agregat in interiorul Guvernului. Am avut un ministru la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, domnul Bolos, care a inteles si venea din interiorul mecanismului,…

- Romania a ajuns pe locul 2 in Uniunea Europeana din perspectiva valorii nominale a absorbției de fonduri europene pe programele din Politica de Coeziune 2014-2020, anunța vineri ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu. „La acest moment, Romania a primit peste 23,112 miliarde euro…

- ”Romania a ajuns pe locul 2 in Uniunea Europeana din perspectiva valorii nominale a absorbtiei de fonduri europene pe programele din Politica de Coeziune 2014-2020. La acest moment, Romania a primit peste 23,112 miliarde euro din sumele solicitate Comisiei Europene pentru exercitiul financiar 2014-2020,…

- Produsul intern brut pe cap de locuitor va ajunge, in premiera, la 20.000 euro in acest an iar cheltuielile pentru investitii se situeaza la 120 miliarde de lei, respectiv 7% din PIB, sustine ministrul Finantelor, Marcel Bolos, potrivit Agerpres. „Anul acesta in care inregistram o premiera, anume ca…

- „Nu va suparati, astazi la ora 8:30 in Guvernul Romaniei am cerut ministrului de Finante sa vina cu impactul bugetar si daca putem suporta sau nu. Deci parerea mea e ca voi da o ordonanta de urgenta foarte curand ca scutirea de impozit de pana la 2.000 sa fie pana la 3.000 de lei. Astept de la Ministrul…