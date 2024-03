Stiri pe aceeasi tema

- Premierul a transmis intr-un mesaj pe X ca Banca Europeana de Investitii este un partener cheie strategic pentru Romania. ”Vom accelera implementarea proiectelor noastre comune cu sprijinul noului presedinte, Nadia Calvino”, mai afirma premierul. Marcel Ciolacu precizeaza ca un accent deosebit va fi…

- Premierul a transmis intr-un mesaj pe X ca Banca Europeana de Investitii este un partener cheie strategic pentru Romania. ”Vom accelera implementarea proiectelor noastre comune cu sprijinul noului presedinte, Nadia Calvino”, mai afirma premierul. Marcel Ciolacu precizeaza ca un accent deosebit va fi…

- ”Un nou record doborat de donatorii-investitori. Donatorii-investitori nu inceteaza sa ne surpinda. ”, a scris, luni seara, pe Facebook, ministrul Finantelor. Acesta a reiterat cifrele transmise anterior de Ministerul Finantelor. ”Chiar daca am redus perioada de subscriere cu o saptamana, tot au depasit…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, joi, la Parlament, referindu-se la procesul intentat de compania Pfizer statului roman, ca din informatiile sale s-a finalizat procedura de selectie a companiei care sa reprezinte Romania la Bruxelles in acest proces. „Din cate stiu, stiti bine ca Guvernul…

- ”Ministerul Finantelor are rolul sa ofere alternative: sa vina cu propuneri care sa sustina inovarea, investitiile si cresterea economica. O misiune in care mizam pe dialogul social ca element central. Am avut astazi un schimb de idei si perspective foarte util cu membrii Consiliului Patronatelor Bancare,…

- ”Pasul viitor, decontul de TVA precompletat. Digitalizarea fiscala se intampla. Cu toate ca e un drum cu multe obstacole, iata ca Romania trece de la eternele promisiuni la pasi concreti, in fiecare zi. Mai este mult de munca pana la punctul in care gestionarea veniturilor curente ale bugetului de stat,…

- Marcel Bolos, ministrul Finantelor, a avut luni, o intalnire cu reprezentantii Asociatiei Oraselor din Romania pentru a le oferi sprijin in finalizarea proiectelor din bani europeni, pentru decontarea sumelor declarate deja eligibile in cadrul acestor proiecte. Marcel Bolos a anuntat in cadrul intalnirii…

- ”A sosit acum timpul pentru tot romanul de a se apropia de altarul Patriei cu mintea libera de orice gand indoielnic si cu inima curata de orice patima dezbinatoare; caci neincrederile, defaimarile, urile si imperecherile sunt unele fatale care aduc pieirea neamurilor. Prezentul si viitorul Romaniei…