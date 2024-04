”«Investitiile pe care le finantati din bani europeni vor sprijini o perspectiva de crestere economica substantiala de aproximativ 3,6%, in medie, intre 2025 si 2027», spune S&P in cel mai recent raport pentru Romania. La fel ca in toamna anului trecut, ne reconfirma ratingul suveran si perspectiva stabila”, a scris, luni sesra, pe Facebook, Marcel Bolos. Ministrul afirma ca investitiile la care s-a tot referit ”incep sa-si faca simtita prezenta”. ”Autostrazi, scoli, spitale, retele de apa si canalizare – la asta ma refer, care ne sprijina potentialul de crestere economica. Investitii pentru care…