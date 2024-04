Stiri pe aceeasi tema

- ”«Investitiile pe care le finantati din bani europeni vor sprijini o perspectiva de crestere economica substantiala de aproximativ 3,6%, in medie, intre 2025 si 2027», spune S&P in cel mai recent raport pentru Romania. La fel ca in toamna anului trecut, ne reconfirma ratingul suveran si perspectiva…

- ”Decizia reconfirmarii ratingului suveran si a mentinerii perspectivei stabile este sustinuta, in opinia agentiei, de stocul moderat de datorie externa si guvernamentala si de perspectivele solide de crestere ale tarii noastre in urmatorii doi ani. Totodata, S&P anticipeaza ca angajamentele Romaniei…

- Agentia de rating S&P a reconfirmat, in data de 12 aprilie, ratingul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/A3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta, precum si perspectiva stabila, a anuntat luni Ministerul Finantelor (MF), transmite Agerpres.

- Agentia de evaluare financiara Fitch Ratings a confirmat, vineri, ratingul pentru datoriile pe termen lung in valuta a Romaniei la "BBB minus" cu perspectiva stabila, informeaza un comunicat de presa. "Ratingul 'BBB minus' atribuit Romaniei este sustinut de calitatea de tara membra UE si intrarile…

- ”Romania a ajuns pe locul 2 in Uniunea Europeana din perspectiva valorii nominale a absorbtiei de fonduri europene pe programele din Politica de Coeziune 2014-2020. La acest moment, Romania a primit peste 23,112 miliarde euro din sumele solicitate Comisiei Europene pentru exercitiul financiar 2014-2020,…

- Se ofera un ajutor de la stat pentru firmele afectate de razboi. Detalii in acest sens vin de la ministrul Finantelor, Marcel Bolos. Oficialul de la Guvern anunța ca pregatește schema de ajutor de stat IMM PLUS. Aceasta este o masura de sprijinire a accesului la lichiditati a intreprinderilor mici si…

- ”Pasul viitor, decontul de TVA precompletat. Digitalizarea fiscala se intampla. Cu toate ca e un drum cu multe obstacole, iata ca Romania trece de la eternele promisiuni la pasi concreti, in fiecare zi. Mai este mult de munca pana la punctul in care gestionarea veniturilor curente ale bugetului de stat,…