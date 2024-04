Stiri pe aceeasi tema

- ”«Investitiile pe care le finantati din bani europeni vor sprijini o perspectiva de crestere economica substantiala de aproximativ 3,6%, in medie, intre 2025 si 2027», spune S&P in cel mai recent raport pentru Romania. La fel ca in toamna anului trecut, ne reconfirma ratingul suveran si perspectiva…

- ”Decizia reconfirmarii ratingului suveran si a mentinerii perspectivei stabile este sustinuta, in opinia agentiei, de stocul moderat de datorie externa si guvernamentala si de perspectivele solide de crestere ale tarii noastre in urmatorii doi ani. Totodata, S&P anticipeaza ca angajamentele Romaniei…

- ”Domeniul energiei are o importanta strategica pentru oricare dintre statele lumii, nu doar prin prisma resurselor de care dispunem la nivel global, ci si din punct de vedere al responsabilitatii fata de mediu si insasi viata pe planeta Pamant, care este casa noastra, a tuturor”, a transmis, sambata,…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care aproba o cofinanțare de 200 de milioane de euro pentru autostrada A3 București - Borș, conform informațiilor furnizate de Administrația Prezidențiala. Aceasta cofinanțare este parte a Mecanismului de Redresare și Reziliența dintre Romania (PNRR)…

- Ursula von der Leyen nu vrea sa paraseasca politica mare, mai vrea un mandat. Presedinta Comisiei Europene, germanca Ursula von der Leyen, in varsta de 65 de ani, a anuntat luni la Berlin, intr-o reuniune a Uniunii Crestin Democrate (CDU, centru-dreapta), a carei membra este si care o sustine, ca va…

- ”In perioada ianuarie – decembrie 2023, datoria externa totala a crescut cu 24,926 miliarde euro, pana la 168,812 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 121,162 miliarde euro la 31 decembrie 2023 (71,8% din totalul datoriei externe), in crestere cu 22,8% fata de 31 decembrie…