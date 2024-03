Stiri pe aceeasi tema

- ”Guvernul Romaniei a aprobat ca Ministerul Finantelor sa reprezinte statul roman in acest litigiu commercial si in alte litigii. Din cate stiu, s-a finalizat procedura de alegere de selectie a companiei care sa reprezinte statul roman la Bruxelles, in acest proces, asa ca suntem pe drumul cel bun. Important…

- Ministerul Energiei a relansat joi doua apeluri de proiecte care privesc bateriile si panourile fotovoltaice, suma totala alocata depasind 278 de milioane euro, a anuntat institutia intr-un comunicat transmis AGERPRES . Obiectivul apelului de proiecte „Sprijinirea investitiilor in dezvoltarea capacitatilor…

- ”Ministerul Energiei anunta relansarea, incepand cu data de 08 februarie 2024, ora 00:00, a apelului de proiecte „Sprijinirea investitiilor in dezvoltarea capacitatilor de stocare a energiei electrice (baterii)” aferent Investitiei 4 PNRR – Lant industrial de productie si/sau asamblare si/sau reciclare…

- Partidul Social Democrat a facut dreptate pentru toți pensionarii din Romania. Toate pensiile vor crește cu 13,8% din luna ianuarie 2024. Astfel, toți cei 87.000 de seniori din județul Alba vor primi, din aceasta luna, o pensie majorata cu 13,8%. Creșterea pensiilor aduce un suflu nou pentru persoanele…

- Comisia Europeana va evalua cererile de plata transmise, la sfarsitul saptamanii trecute, de Cipru, Romania si Slovacia, si va transmite apoi Comitetului economic si financiar evaluarile sale preliminare cu privire la indeplinirea jaloanelor si tintelor necesare pentru aceste plati, potrivit Agerpres.…

- Romania a transmis cererea de plata pentru tranșa a treia de fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), a anunțat Guvernul Romaniei. Comunicatul de presa al Guvernului poarta data de 15 decembrie 2023. “Guvernul Romaniei a trimis astazi Comisiei Europene cererea de plata numarul…

- Guvernul Romaniei a trimis vineri Comisiei Europene cererea de plata numarul 3 din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), ce implica o finanțare neta de 2,7 miliarde Euro. Din aceasta suma, peste 1,85 miliarde de euro reprezinta granturi, iar 811 milioane vor proveni din imprumuturi.

- Nu va mai trebui sa platim taxa pentru eliberarea carții de identitate. Este doar una dintre scimbarile anunțate. Guvernul Romaniei ia in considerare o noua masura care ar elimina taxa pentru obținerea carții electronice de identitate. In prezent, se aplica o taxa de 7 lei, cu posibilitatea majorarii…