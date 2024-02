Marcel Boloş: Digitalizarea fiscală se întâmplă / Una dintre cele mai mari probleme este gestionarea şi analiza cantităţii uriaşe de date ”Pasul viitor, decontul de TVA precompletat. Digitalizarea fiscala se intampla. Cu toate ca e un drum cu multe obstacole, iata ca Romania trece de la eternele promisiuni la pasi concreti, in fiecare zi. Mai este mult de munca pana la punctul in care gestionarea veniturilor curente ale bugetului de stat, dar si organizarea inspectiilor fiscale sa fie complet digitalizata”, a scris miercuri seara, Marcel Bolos pe pagina sa de Facebook. Ministrul s-a referit si la unele probleme pe care le intampina. ”Una dintre cele mai mari probleme este gestionarea si analiza cantitatii uriase de date, in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

