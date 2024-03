„Comisia Europeana a blocat a treia cerere de plata din PNRR in valoare de 2,7 miliarde de euro. Opacitatea si secretizarea RA-APPS, procesul de numire in functii de la AMEPIP, lipsit de transparenta si el, sunt doar doua dintre problemele identificate de catre Comisia Europeana. Bineinteles, guvernul neaga toate acestea”, a scris Dragos Pislaru, miercuri pe Facebook. In acest context, partidul REPER, solicita urgent prim-ministrului Ciolacu explicatii pentru urmatoarele: „1. Este adevarat ca vi s-a spus clar de catre CE ca cererea nu poate fi platita pentru ca guvernul nu a indeplinit conditiile?…