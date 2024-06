Stiri pe aceeasi tema

- Preocuparea pentru o justiție eficienta, in slujba cetațenilor, este constanta pentru reprezentanții PNL in Parlament și in Guvern. „Țin sa o felicit pe colega mea, ministra justiției Alina Gorghiu , pentru ca astazi, alaturi de președintele Uniunii Naționale a Barourilor din Romania, Traian Briciu…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din Romania, Traian Briciu, și procurorul general, Alex Florența, au semnat vineri actul adițional privind indexarea cu rata inflației a salariilor avocaților, care intra in vigoare de la 1 iunie. De la 1 iunie 2024, onorariile…

- Campanie electorala la Combinatul de Celuloza si Hartie din Drobeta-Turnu Severin, prilej cu care aflam cum ar mai sta situatia. Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a mers miercuri, la Drobeta-Turnu Severin, unde a vizitat Combinatul de Celuloza si Hartie, declarand ca acesta este singurul loc unde Romania…

- Nicolae Ciuca a declarat dupa ce a vizitat Fabrica de Celuloza ca este ”singurul combinat de celuloza si hartie operational in Romania”. ”Am discutat cu investitorul. Este investitor roman, sunt investitii romane si ce este foarte important, in mod deosebit pentru faptul ca e singurul loc unde mai producem…

- Proiectul de lege initiat de catre Guvern, care reglementeaza modalitatea de stabilire a cheltuielilor judiciare in cazul fugarilor care s-au sustras de la urmarirea penala sau de la judecata, cat si modalitatea de recuperare a cheltuielilor ocazionate de aducerea lor in Romania, a fost adoptat, in…

