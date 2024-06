Armata israeliana anunța, joi dimineața, ca a efectuat un atac precis asupra unui complex folosit de gruparea terorista Hamas in interiorul unei a școli Agentiei ONU pentru Refugiati Palestinieni (UNRWA) din centrul Fașiei Gazei, luand masuri de precauție pentru a reduce daunele aduse civililor. „Avioane de lupta ale armatei (…) au efectuat o lovitura tintita […] Articolul Razboi in Gaza, ziua 243. Scoala ONU in care se afla o baza Hamas, atacata de israelieni a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .