Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 9 iunie 2024, romanii sunt așteptați la urne pentru a vota in cadrul alegerilor locale și europarlamentare, noteaza adevarul. La alegerile din 9 iunie... The post Afla la ce secție de vot ești arondat la alegerile locale din 2024 appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Pentru alegerile locale trebuie sa votam la secția la care suntem arondați, in funcție de domiciliu sau reședința, in cazul reședinței trebuie ca aceasta sa fi fost stabilita inainte de 11 aprilie. Pentru alegerile europarlamentare, chiar daca nu suntem din Brașov, putem vota la orice secție, pe listele…

- Pentru alegerile locale și europarlamentare de duminica, in Romania sunt organizate aproximativ 19.000 de secții de votare, arondate alegatorilor in funcție de domiciliu și adresa de reședința. Pe 9 iunie, se voteaza primari pentru fiecare municipiu, oraș sau comuna, consilieri locali, președinți de…

- Pentru alegerile locale din 2024 se aplica reguli noi privind exercitarea dreptului de vot de catre alegatorii care au reședința, adica o adresa inregistrata, diferita... The post Alegerile locale 2024. Unde votam daca in ziua alegerilor suntem in alta localitate decat cea in care avem domiciliul appeared…

- Comunicat. Biroul Electoral de Circumscripție (BEC) nr. 1 al Municipiului Arad aduce la cunoștința publica stabilirea numerelor de ordine de pe buletinele de vot la... The post BEC va trage la sorți numerele de ordine de pe buletinele de vot pentru alegerile locale appeared first on Special Arad · ultimele…

- Fostul premier Boris Johnson nu a putut vota deoarece nu a avut act de identitate valid. El a incercat sa voteze intr-o secție din South Oxfordshire, dar nu a avut un act cu fotografie, așa cum stabilește o lege impusa in timpul mandatului sau. Johnson a revenit la secție cu un act valabil, informeaza…

- PNL a depus oficial listele candidaților pentru alegerile locale, pe 25 aprilie pentru cele referitoare la Consiliul Local, iar pe 26 aprilie pentru cele referitoare... The post PNL a depus oficial listele candidaților pentru alegerile locale (P) appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- ” Brian Cristian a dat startul campaniei de strangere de semnaturi pentru a putea participa la alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie. Alaturi de colegii din USR Maramureș, am dat startul la strangerea de semnaturi pentru a putea participa la alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie.…