Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a surprins pe toata lumea cu cererea in casatorie pentru noua iubita, Nicolae Guța a vorbit și despre relația pe care fiul lui, Alberto, o are. Iata care este relația pe care o are manelistul cu nora sa!

- Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu se afla intr-un conflict de peste șase ani. In aceasta perioada au avut mai multe procese și scandaluri televizate, iar acum, se implica și mama artistei. Domnica Patrașcanu il condamna pe afacerist pentru comportamentul pe care il are, atat fața de fosta soție, cat…

- In urma acuzațiilor facute, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu pentru Xtra Night Show, de catre Claudia Patrașcanu la adresa lui Gabi Badalau, iata ca omul de afaceri intervine și reacționeaza dur. Iubitul Biancai Dragușanu neaga tot ce a spus mama copiilor sai.

- Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu nu reușesc sa o dea la pace oricat de mult ar incerca. Cu puțin timp in urma, s-a aflat, potrivit declarațiilor facute de artista, exclusiv pentru Tatra Night Show, ce pensie alimentara platește Gabi Badalau pe luna copiilor lui. Iata ce spune Claudia Patrașcanu despre…

- Gabi Badalau rupe tacerea și face primele declarații dupa ce s-a zis ca a inlocuit-o pe Bianca Dragușanu cu alta femeie, dar și dupa ce fosta prezentatoare de televiziune, care i-a fost iubita trei ani, apare acum cu medicul estetician Auday Al-Ahmad. Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au desparțit…

- Claudia Patrașcanu a rabufnit dupa ultimele declarații pe care Gabi Badalau le-a facut pentru Xtra Night Show. Cantareața face acuzații extrem de dure la adresa acestuia, dar și a familiei lui, și spune ca nu mai poate sa taca și sa se abțina. Vedeta susține ca barbatul și familia acestuia ii fac foarte…

- Mama lui Gabi Badalau a fost acuzata de fosta nora, Claudia Patrașcanu, ca ar fi incercat sa dea foc la casa, dar și ca le-ar fi dat pastile copiilor. Cum a aparat-o afaceristul pe femeia care i-a dat viața, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.