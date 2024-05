Stiri pe aceeasi tema

- Ies la iveala detalii șocante cu privire la decesele suspecte de la Spitalul Sfantul Pantelimon. Inregistrari uluitoare dintre o asistenta de pe secția de Anestezie și Terapie Intensiva și directoarea de ingrijiri medicale a unitații santiare dau peste cap toata ancheta autoritaților. Deși concluziile…

- Spitalul Foișor a anunțat ca starea de sanatate a actorului Florin Piersic, in varsta de 88 de ani, s-a imbunatațit. ”Evaluarea pacientului Florin Piersic, facuta in dimineața de 11.05.2024, arata o imbunatațire a valorilor/indicatorilor biologici și o ameliorare a starii generale. A inceput procesul…

- Primele vești bune legate de stare de sanatate a lui Florin Piersic. Marele actor a trecut printr-o operație dificila de schimbare a protezei de la genunchi, locul de unde a pornit infecția generalizata, iar acum se afla la Terapie Intesiva. Dar starea sa de sanatate este ”ușor imbunatațita”, transmite…

- Florin Piersic are o „evoluție lent favorabila” a starii de sanatate, este cooperant și mananca singur, anunța vineri dimineața reprezentanții Spitalului Foișor, unde marele actor a fost operat in urma cu o zi pentru scoaterea protezei de genunchi.„In urma evaluarii din aceasta dimineața, s-a constatat…

- Starea actorului Florin Piersic, internat la Institutul Inimii din Cluj-Napoca, dupa ce a fost supus unei interventii chirurgicale la genunchi, la Spitalul Militar, este stabila, informeaza News.ro. ”Starea sa este stabila. In momentul de fatta se afla in Sectia cardiologie, sub tratament mediamentos”,…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, ii liniștește pe romani și da asigurari ca in acest moment nu se pune problema ca Rusia sa atace Romania. Ministrul Apararii , Angel Tilvar, aduce un mesaj de liniște pentru poporul roman, asigurand ca in prezent nu exista amenințarea unei posibile agresiuni din partea…

- Comisia Europeana a aprobat miercuri acordarea de catre Romania a unei scheme de ajutor in valoare de 3 miliarde de euro (15,22 miliarde lei) in sprijinul instalatiilor care produc energie eoliana onshore si solara fotovoltaica, in vederea promovarii tranzitiei catre o economie “zero net”, in conformitate…