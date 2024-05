Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul deceselor suspecte de la Spitalul Pantelimon din Capitala pare sa nu se mai termine. In spațiul public au aparut inregistrari cu discuția dintre o asistenta de pe secția de anestezie și terapie intensiva și directoarea de ingrijiri medicale.Angajata de pe ATI spune cu subiect si predicat…

- Colegiul Medicilor din București a prezentat, miercuri, rezultatul anchetei de la Spitalul Sfantul Pantelimon din Capitala, acolo unde planau suspiciuni cum ca anumite cadre medicale ar fi administrat necorespunzator un medicament, ceea ce ar fi dus la moartea a 17 pacienți in 4 zile. „S-au prezentat…

- In cazul celor 17 decese produse pe parcursul a patru zile la Spitalul Sfantul Pantelimon din Capitala, „nu a existat niciun fel de suspiciune ca a existat vreo abatere de la protocoale sau ca cineva in mod intentionat (...) ar fi facut un act deliberat” care sa duca la moartea acelor persoane, au anunțat…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi,ca rezultatele anchetei de la Spitalul Sfantul Pantelimon, unde 17 pacienți si-au pierdut viata, ca sunt „obiective”, relateaza News.ro.„Nu am niciun motiv sa consider ca aceste rezultate ale anchetei interne nu au fost obiective. Mai mult, acolo…

- Fiica unui pacient mort la Spitalul Sfantul Pantelimon din Bucuresti a dezvaluit, vineri, ce s-a intamplat cu tatal ei in perioada in care a fost internat pe Sectia de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI). La Spitalul Sfantul Pantelimon au inceput sa vina rude ale pacienților morți in perioada 4-7 aprilie…

- Corpul de Control al ministrului Sanatatii se afla vineri la Spitalul Sfantul Pantelimon din Capitala, acolo unde medicii sunt acuzați pentru moartea a 20 de pacienti internați la Terapie Intensiva, care ar fi murit in decurs de patru zile, in urma administrarii incorecte a unui medicament.

- Marin Dinu, un barbat in varsta de 67 de ani, a fost internat pe data de 3 aprilie 2024 la Spitalul Sfantul Pantelimon din Bucuresti, iar a doua zi a murit.Astazi, fiica lui, Claudia Dinu, a venit in fata spitalului pentru a cere socoteala, dupa ce a aflat despre ancheta valului de morti suspecte…

- Colegiul Medicilor din Bucuresti anunta ca a declansat o cercetare in ceea ce priveste situatia de la Spitalul Sfantul Pantelimon, in urma acuzatiilor conform carora 20 de pacienti ar fi murit dupa administrarea necorespunzatoare a unui medicament. ”In urma informatiilor din spatiul public, Colegiul…