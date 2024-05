Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Medicilor din București a confirmat ca in toate cele 17 cazuri de deces de la Spitalul Pantelimon din Capitala nu s-au gasit suspiciuni ca au existat abateri de la protocoale sau acțiuni intenționate de a suprima viața pacienților.

