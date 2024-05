România, în pericol de blackout. Autoritățile sunt în campanie electorală Deficitul din sistemul energetic național se agraveaza pe zi ce trece. Ieșirea unitații 1 de la Cernavoda, care a lasat sistemul fara un aport de 700 de MW, coroborata cu o producție constant scazuta a eolienelor, a transformat Romania intr-un importator net, cu recorduri absolute in domeniu. Mai mult, Hidroelectrica primește comenzi sa produca peste […] The post Romania, in pericol de blackout. Autoritațile sunt in campanie electorala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

