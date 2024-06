Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL de diaspora Valentin Fagarasian a transmis ca sustine candidaturile romanilor din diaspora la alegerile locale din alte state UE. Deputatul PNL de diaspora Valentin Fagarasian considera ca romanii din diaspora merita pe deplin sa fie reprezentati in numar cat mai mare in administratiile…

- Numarul alarmant al vizelor de flotant din comuna Stejari a atras atenția autoritaților. Este vorba despre 270 de vize de flotant facute de cetațeni care au domiciliul in Danciulești și Stoina. Pana in prezent s-au intocmit 4 dosare penale pentru fals in declarații, iar cercetarile continua. Autoritațile…

- Ne apropiem cu pași repezi spre una dintre cele mai importante perioade din acest an, alegerile locale și europarlamentare. Pe data de 9 iunie 2024 romanii iși vor alege primarii, șefii de Consilii Județene, consiliile locale, dar și care vor fi cei 33 de reprezentanți ai Romaniei in Parlamentul European. Așadar,…

- Peste exact o luna, romanii sunt asteptati la vot pentru a-si alege reprezentantii in Parlamentul European, dar si viitorii primari, consilieri locali si judeteni. Maine va incepe oficial campania pentru alegerile locale si europarlamentare din 9 iunie. Daca pentru scrutinul european cetatenii romani…

- Peste exact o luna, romanii sunt asteptati la vot pentru a-si alege reprezentantii in Parlamentul European, dar si viitorii primari, consilieri locali si judeteni. Maine va incepe oficial campania pentru alegerile locale si europarlamentare din 9 iunie. Daca pentru scrutinul european cetatenii romani…

- Guvernul a aprobat calendarul acțiunilor din perioada electorala pentru alegerile europarlamentare și locale din 9 iunie. Campania electorala incepe pe 10 mai. Pe 29 aprilie 2024 raman definitive candidaturile la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European, iar pe 30 aprilie 2024 se…

- V.Stoica Pe 8 Martie, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Ordonanța de Urgența privind unele masuri pentru organizarea și desfașurarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritațile administrației publice locale din anul…

- Guvernul a adoptat ieri calendarul alegerilor comasate din data de 9 iunie. Potrivit documentului, astazi a inceput perioada electorala, iar in data de 10 mai va incepe campania electorala, care se va incheia pe 8 iunie, la ora 7.00. Cand vor afla bistrițenii cine se „lupta” sa le conduca comunitatea:…