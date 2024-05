Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar putea deveni prima țara cu o lege pentru participarea copiilor in procesul decizional Anul 2025 va fi declarat Anul Național al Copilului, iar administrația publica centrala și locala vor fi obligate sa ii consulte pe copii in procesul decizional, daca Parlamentul va aproba cele doua proiecte…

- Tzanca Uraganu a primit bani falși la mai multe evenimente din Romania, iar autoritațile l-au luat in vizor. In urma celor intamplate, manelistul a luat o decizie importanta pentru cariera lui și i-a anunțat pe fani care a fost schimbarea.

- E tot timpul cu zambetul pe buze, insa Nikita ascunde o suferința pe care a impartașit-o și cu noi. Blondinei ii este foarte dor de fetițele ei, ele fiind in Spania. Vedeta s-a intors pentru o perioada in Romania, dar spune ca nu mai poate sa stea atat de departe de cele mici. Astfel, a luat o decizie…

- Meme Stoica a luat o decizie radicala! Managerul de la FCSB nu a mancat timp de aproape 4 zile. Iata cate kilograme a reușit sa dea jos. Ce a consumat in aceasta perioada. Multe vedete din Romania au ținut fasting.

- Catalin Cherecheș a fost a fost adus in Romania, direct din penitenciarul in care era inchis in Germania. Acesta se afla acum dupa gratii la noi in țara, unde a luat o decizie radicala. La ce gest extrem de recurs fostul edil din Baia Mare și care este motivul. Catalin Cherecheș a fost adus in […] The…

- Mario Fresh a surprins pe toata lumea! Artistul a dat “delete” la toate fotografiile de pe profilul sau de instagram, inclusiv cele cu iubita lui, Alexia Eram. Mario Fresh este recunoscut ca fiind unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania. Pe langa cariera sa muzicala, el este cunoscut și pentru…

- NATO a anunțat o decizie radicala de a intensifica prezența militara in Romania, luand masuri preventive in cazul unei posibile extinderi a conflictului din Ucraina. Mii de soldați vor fi aduși la noi in țara.