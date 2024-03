Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Cherecheș a fost a fost adus in Romania, direct din penitenciarul in care era inchis in Germania. Acesta se afla acum dupa gratii la noi in țara, unde a luat o decizie radicala. La ce gest extrem de recurs fostul edil din Baia Mare și care este motivul. Catalin Cherecheș a fost adus in […] The…

- Mario Fresh a surprins pe toata lumea! Artistul a dat “delete” la toate fotografiile de pe profilul sau de instagram, inclusiv cele cu iubita lui, Alexia Eram. Mario Fresh este recunoscut ca fiind unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania. Pe langa cariera sa muzicala, el este cunoscut și pentru…

- NATO a anunțat o decizie radicala de a intensifica prezența militara in Romania, luand masuri preventive in cazul unei posibile extinderi a conflictului din Ucraina. Mii de soldați vor fi aduși la noi in țara.

- In ultimii ani, Fulgy, fiul Clejanilor, s-a confruntat cu mai multe probleme cu lege ce l-au dus pe tanarul de 26 de ani in fața judecatorilor. Cu toate ca aceste probleme n-au terminat și inca mai e așteptat in fața magistraților, el a luat o hotarare importanta și a decis sa inceapa o noua viața.…

- Patru cazuri de malarie severa au fost inregistrate in Romania la pacienți care au calatorit recent in Zanzibar. Medicii de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Victor Babeș din capitala lanseaza un apel public in care subliniaza importanța informarii corespunzatoare in legatura cu calatoriile spre…

- Nepoții lui Țiriac parasesc definitiv Romania: Decizia radicala luata de Ileana LazariucIleana Lazariuc s-a mutat in Dubai, impreuna cu baieții pe care ii are cu Ion Țiriac junior. Cea care a facut aceasta dezvaluire este buna prietena a brunetei, Lili Sandu. Ileana Lazariuc, in varsta de…

- "Am inceput sa sterg mesajele care sunt anti-medicina, anti-medicamente. Cine mai intra in subsolul comentariilor sa spuna „medicamentele sunt rele” si sa induca stres in cititorii care, poate, iau medicamente pentru o situatie sau alta poate sa isi mute mesajele in alte parti," a scris doctorul Adrian…

