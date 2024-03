Stiri pe aceeasi tema

- „Marcam doi ani de cand Ucraina lupta neobosit pentru a-si apara poporul si teritoriul. Doi ani de cand suntem uniti impotriva agresorului si luptam cu totii pentru democratie, statul de drept, pentru valorile noastre, pentru libertatea si securitatea noastre. Ca vecin de incredere al Ucrainei, la Marea…

- Romania si intreaga lume libera stau alaturi de Ucraina, o natiune care lupta pentru viata si democratie, a transmis, sambata, presedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciuca."In urma cu doi ani, Ucraina s-a confruntat cu un razboi pe scara larga neprovocat. De atunci, cetatenii ucraineni, cu hotarare…

- Asociația Moașelor Independente (AMI), organizație care ofera servicii de sanatate pentru femei, gravide, mame și nou-nascuți, servicii medicale și navigare în sistemul medical pentru persoane vulnerabile și refugiate, arata ca, la doi ani de la inceperea razboiului din Ucraina,sistemul public medical…

- In cazul ipotetic in care Rusia ar ataca NATO și nu s-ar opri doar la un conflict in Ucraina, Armata Romana ar trebui sa mobilizeze cat mai mulți soldați. Cat de pregatita este Romania in cazului unui razboi comparativ cu celelalte armate europene.

- "Nu este cazul sa ne pregatim de razboi", a spus Ciolacu intr-un raspuns scurt la intrebarile adresate de jurnalisti despre reactia Romaniei in acest context, relateaza agerpres.Miercuri, seful Statului Major al armatei britanice, generalul Patrick Sanders, a facut apel la "antrenarea si echiparea unei…

- Comisia Europeana lucreaza la o noua propunere care ar putea permite statelor din Est, precum Polonia și Ungaria, sa impuna restricții asupra cerealelor care sosesc din Ucraina in cazul unor ''perturbari'' ale pieței. "Trebuie sa ținem cont de sensibilitatea sectoarelor agricole, in special in țarile…

- In ultimele 24 de ore, politistii de imigrari au emis 128 de permise de sedere pentru beneficiarii protectiei temporare. Din data de 18 martie 2022 si pana in prezent au fost acordate 147.108 de astfel de documente.Niciun cetatean ucrainean nu a depus cerere de azil, in tara noastra, in ultimele 24…

- Romania vrea sa inaspreasca regulile pentru cerealele din Ucraina, astfel, ministrul Bolos anunta ca va introduce sigiliul electronic al marfurilor . Masurile care tin de tranzitarea cerealelor ucrainene pe teritoriul Romaniei trebuie inasprite, iar in acest sens va fi introdus sigiliul electronic…