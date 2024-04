Gata cu reclamațiile la ANAF! Numărul de telefon a fost realocat… Dispariția telefonului destinat sesizarii abuzurilor din cadrul ANAF reprezinta o lovitura serioasa pentru contribuabili și pentru transparența instituției. Cu toate ca aceasta linie telefonica a fost inființata cu intenții bune, facilitand comunicarea directa intre cetațeni și autoritațile fiscale, acum se pare ca aceasta ușa de acces catre justiție a fost inchisa fara a se oferi […] The post Gata cu reclamațiile la ANAF! Numarul de telefon a fost realocat… appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O strada din zona centrala a orașului Slanic Prahova s-a surpat, ieri dimineața, fapt pentru care 20 de persoane au fost evacuate, insa nimeni nu a precizat oficial care a fost cauza acestei surpari. Concluzia specialiștilor consultați de PUTEREA a fost uluitoare și nu mai lasa loc la nicio interpretare.…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a semnalat o creștere semnificativa a numarului de reclamatii referitoare la serviciile poștale in primele doua luni și jumatate ale anului curent. Potrivit declarațiilor facute de președintele ANCOM, Valeriu Zgonea, in…

- Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, condamnat la 10 ani și 8 luni de inchisoare, a caștigat din exil creșterea pensiei speciale! Incaseaza in fiecare luna o suma la care romanul de rand doar viseaza. Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a caștigat in instanța creșterea pensiei speciale…

- Romania a castigat procesul Rosia Montana, sentinta venind dupa mai multe saptamani in care tot felul de specialisti, de la politicieni la tot felul de analisti, au tot anuntat dezastrul. In paranteza fie spus, intr-o tara nebananiera, premierul Marcel Ciolacu si ministrul Finantelor, Marcel Bolos,…

- Olimpia Oprea, medic primar obstetrica-ginecologie la Maternitatea Odobescu din Timișoara, evidențiaza importanța vitala a efectuarii mamografiilor. Investigațiile au ca scop depistarea in stadiu incipient a cancerului de san. Printr-un proiect inovator finanțat din fonduri europene, medicul a pus bazele…

- Simona Halep recunoaște ca a avut un șoc imens atunci cand a aflat ca a fost testata pozitiv la examenul antidoping și ca a avut nevoie de susținere morala 24 din 24, pentru a rezista psihic situației si oprobiului unei lumi intregi! Sportiva a gasit de abia acum curajul sa povesteasca cine este…

- Robert Sighiartau, deputat PNL BN, a transmis un mesaj cu prilejul Zilei de 8 Martie, Ziua internaționala a Femeii. „Mamele, soțiile, fiicele și surorile noastre dau rost, implinire și frumusețe vieții. Puterea iubirii lor pentru cei dragi este fara margini. Ea ține familiile și lumea pe calea binelui,…

- „Imi doresc foarte mult sa fiu la Jocurile Olimpice, dar cred ca sansele sunt minime, pentru ca nu am clasament. Dar, daca pana atunci voi reusi sa castig cateva meciuri o sa am o sansa in plus. Mi-as dori tare mult. Nu am planuit nimic, nu m-am gandit pana acum. Totul este o optiune . O sa fac totul…