Avionul Oradea-București: Deputat PNL, salvat de un fost ministru al sănătății! Situație de urgența pe cursa aviatica Oradea – București. Florian Bodog, fostul ministru al Sanatații, a intervenit și i-a salvat viața unui deputat liberal caruia i se facuse rau. „A facut o lipotimie sau ceva in genul acesta. Dupa ce a decolat avionul, eram undeva deasupra Clujului, echipajul a intrebat daca este un medic in avion, dar intre timp insoțitoarea de bord venise dupa mine. Era inca un coleg de-al lui, deputat și el, care știa ca sunt in fața și a trimis dupa mine. M-am dus și omul era ceanotic, nu putea respira, și-a mușcat limba”, a spus Bodog. Ce vroiau piloții Potrivit acestuia,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

