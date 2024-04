Vaccinurile au salvat 6 vieți pe minut, în ultimii 50 de ani; studiu OMS Vaccinurile au salvat cel puțin 154 de milioane de vieți in ultimii 50 de ani, potrivit unui studiu al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS). Studiu privind vaccinurile Studiul OMS subliniaza ca eforturile globale prin vaccinare se traduc prin salvarea a 6 vieți pe minut, in ultimele cinci decenii. ”Concret, vaccinurile citate in studiu (difterie, Haemophilus […] The post Vaccinurile au salvat 6 vieți pe minut, in ultimii 50 de ani; studiu OMS appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

