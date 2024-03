Un nou tratament contra obezității cu rezultate ”impresionante” Un nou tratament contra obezitații, lansat de Novo Nordisk, companie farmaceutica daneza, a dovedit rezultate ”impresionante” pe doua planuri diferite: in lupta contra obezitații, dar și in privința caștigurilor societații producatoare. Compania daneza producatoare, care anunța noul tratament de slabit, este aceeași care a fabricat alte doua medicamente considerate miraculoase pentru slabit: Ozempic și Wegovy. Iata ca dupa enormul succes in special financiar obținut cu cele doua medicamente, compania daneza da din nou lovitura. Ea a produs și testat cu rezultate ”impresionante” pastila de slabit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Compania a declarat la o intalnire cu investitorii ca studiul de faza I pentru noul medicament amycretin pentru obezitate, foarte asteptat, a aratat o scadere in greutate de 13,1% la participanti dupa 12 saptamani, potrivit Reuters. Acest rezultat eclipseaza pierderea in greutate de 6% inregistrata…

- Novo Nordisk a raportat rezultate peste asteptari aferente anulului 2023, deoarece vanzarile medicamentelor sale extrem de populare pentru combaterea obezitatii si diabetului au continuat sa creasca. Producatorul medicamentului pentru pierderea in greutate Wegovy si al medicamentului pentru diabet Ozempic…

- Europa se confrunta cu o creștere alarmanta a cazurilor de rujeola, potrivit un anunț de urgența facut de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Intr-un comunicat de presa exploziv se trage un semnal de alarma, subliniind faptul ca numarul infecțiilor a inregistrat o creștere spectaculoasa in 2023…

- Un studiu amplu realizat in Statele Unite nu a identificat nicio dovada conform careia administrarea Ozempic sau Wegovy de la Novo Nordisk este asociata cu o inmultire a cazurilor de ganduri suicidare, au anuntat cercetatorii vineri, transmite Reuters.

