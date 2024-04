Stiri pe aceeasi tema

- O boala extrem de periculoasa din Epoca Victoriana a revenit puternic in Europa. In ultimele luni, s-au inregistrat cele mai multe cazuri din ultimii 60 de ani de tuse convulsiva, o boala infecțioasa care afecteaza plamanii și caile respiratorii. Cei mai mulți bolnavi au fost depistați in Croația, Cehia,…

- Noul medicament-vedeta pentru slabit a starnit un val de interes și entuziasm in randul celor care se lupta cu kilogramele in plus. Dezvoltat de gigantul farmaceutic danez Novo Nordisk, acest tratament experimental promite sa fie de doua ori mai eficient decat medicamentele anti-obezitate care au cucerit…

- Un nou tratament contra obezitații, lansat de Novo Nordisk, companie farmaceutica daneza, a dovedit rezultate ”impresionante” pe doua planuri diferite: in lupta contra obezitații, dar și in privința caștigurilor societații producatoare. Compania daneza producatoare, care anunța noul tratament de slabit,…

- ”Obezitatea este o problema a omenirii”, estimarile Organizației Mondiale a Sanatații indicand ca, in prezent, peste un miliard de persoane sufera de aceasta boala. „In trecut, ne gandeam la obezitate ca la o problema a celor bogati. Obezitatea este o problema a omenirii”, a spus Francesco Branca, director…

- Medicamente puternice pentru pierderea in greutate, precum Ozempic, tratamentul revolutionar pentru diabetul de tip 2, cat si medicamentul pentru obezitate Wegovy, ambele dezvoltate de compania daneza Novo Nordisk, au intrat in vizorul publicului anul trecut, oferind o noua modalitate de a aborda ratele…

- Noile medicamente sunt cunoscute sub numele de „agonisti GLP-1”, iar terapiile pe care le implica pot reduce apetitul si senzatia de foame, inducand-o pe cea de satietate. In ceea ce priveste rezultatele, acestea sunt cum nu se poate mai promitatoare: in studiile clinice, participantii au pierdut intre…

- Studiul de faza 2 al medicamentului survodutida a aratat ca 83% dintre adulti au observat rezultate pozitive pentru o forma de inflamatie hepatica cauzata de excesul de celule adipoase, cunoscuta sub numele de ”MASH”, a anuntat compania. Medicamentul are ”eficacitate demonstrata” la persoanele cu obezitate…

- Wagyu, renumita atat pentru gustul sau delicios, cat și pentru prețul sau ridicat pe piața, se caracterizeaza prin bucațile sale bogate in grasime, care confera carnii un aspect marmorat, ca al celebrei carne de vita amintite . Mangalița se aseamana foarte mult cu aceasta, motiv pentru care este din…