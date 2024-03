OMS: Peste un miliard de persoane suferă de obezitate ”Obezitatea este o problema a omenirii”, estimarile Organizației Mondiale a Sanatații indicand ca, in prezent, peste un miliard de persoane sufera de aceasta boala. „In trecut, ne gandeam la obezitate ca la o problema a celor bogati. Obezitatea este o problema a omenirii”, a spus Francesco Branca, director de nutritie in cadrul Organizației Mondiale a Sanatații , la o recenta conferinta de presa. Pentru formularea acestei concluzii alarmante, au fost analizate datele aparținand unui numar de 220 de milioane de persoane din peste 190 de țari. Potrivit autorului principal al studiului, publicat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

