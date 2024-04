Stiri pe aceeasi tema

- BrandShield, care a impartasit aceste informatii exclusiv cu Reuters, a declarat ca din cele 279 de site-uri de farmacii pe care compania le-a inchis anul trecut pentru vanzarea de medicamente destinate tratarii afectiunilor metabolice, mai mult de 90% erau legate de medicamentele GLP-1, potrivit Keren.…

- Compania farmacerutica daneza Novo Nordisk a declarat joi ca primele date ale studiului pentru medicamentul sau experimental foarte așteptat pentru obezitate, amycretin, au aratat o pierdere in greutate mai mare in comparație cu popularul sau tratament Wegovy, trimițand acțiunile sale la noi maxime…

- Un nou tratament contra obezitații, lansat de Novo Nordisk, companie farmaceutica daneza, a dovedit rezultate ”impresionante” pe doua planuri diferite: in lupta contra obezitații, dar și in privința caștigurilor societații producatoare. Compania daneza producatoare, care anunța noul tratament de slabit,…

- Compania a declarat la o intalnire cu investitorii ca studiul de faza I pentru noul medicament amycretin pentru obezitate, foarte asteptat, a aratat o scadere in greutate de 13,1% la participanti dupa 12 saptamani, potrivit Reuters. Acest rezultat eclipseaza pierderea in greutate de 6% inregistrata…

- ”Obezitatea este o problema a omenirii”, estimarile Organizației Mondiale a Sanatații indicand ca, in prezent, peste un miliard de persoane sufera de aceasta boala. „In trecut, ne gandeam la obezitate ca la o problema a celor bogati. Obezitatea este o problema a omenirii”, a spus Francesco Branca, director…

- Profitul din exploatare ajustat a fost de 10,2 miliarde de euro (10,96 miliarde de dolari) pentru perioada iulie-decembrie, in scadere de la 11,3 miliarde de euro pentru aceeasi perioada din 2022. Cu toate acestea, castigurile s-au dovedit mai rezistente la impactul grevei decat se asteptase piata,…

- Rheinmetall MAN Military Vehicles UK va construi 500 de camioane pentru Ministerul Apararii din Marea Britanie, informeaza news.ro.Compania germana Rheinmetall a declarat marti ca societatea sa mixta cu Man Truck and Bus a primit un contract de 282 de milioane de lire sterline pentru a livra 500…

- Relația speciala dintre Marea Britanie și Statele Unite a avut parte de mici probleme, insa unele hazlii, in aceasta saptamana, dupa ce un profesor universitar american a sugerat sa se adauge sare in ceai, provocand glume diplomatice.O ceașca de ceai este ca o instituție naționala in Marea Britanie,…