- Medicamentul pentru diabet Ozempic al companiei daneze Novo Nordisk, utilizat pe scara larga, a intarziat progresia bolii cronice de rinichi la pacientii cu diabet zaharat, a constatat un studiu amplu in stadiu avansat, reducand riscul de deces din cauza acestei afectiuni si evenimentele cardiace…

- Medicamente puternice pentru pierderea in greutate, precum Ozempic, tratamentul revolutionar pentru diabetul de tip 2, cat si medicamentul pentru obezitate Wegovy, ambele dezvoltate de compania daneza Novo Nordisk, au intrat in vizorul publicului anul trecut, oferind o noua modalitate de a aborda ratele…

- Studiul de faza 2 al medicamentului survodutida a aratat ca 83% dintre adulti au observat rezultate pozitive pentru o forma de inflamatie hepatica cauzata de excesul de celule adipoase, cunoscuta sub numele de ”MASH”, a anuntat compania. Medicamentul are ”eficacitate demonstrata” la persoanele cu obezitate…

- Peste 3.000 de persoane sunt blocate pe un vas de croaziera in largul insulei Mauritius din Africa de Est din cauza suspiciunilor privind o epidemie de holera la bord. Autoritațile au prelevat probe de la aproximativ 15 pasageri care se aflau in carantina, iar rezultatele sunt așteptate marți, transmite…

- Autoritatea de reglementare a medicamentelor din Europa a recomandat vineri acordarea autorizatii de introducere pe piata pentru un nou medicament al Biogen pentru boala neurodegenerativa scleroza laterala amiotrofica (SLA), care este progresiva si mortala, transmite Reuters. Medicamentul, Qalsody,…

- Novo Nordisk a raportat rezultate peste asteptari aferente anulului 2023, deoarece vanzarile medicamentelor sale extrem de populare pentru combaterea obezitatii si diabetului au continuat sa creasca. Producatorul medicamentului pentru pierderea in greutate Wegovy si al medicamentului pentru diabet Ozempic…

- Compania energetica rusa Novatek este cel mai probabil sa reia operațiunile, la scara larga, la complexul sau de procesare Ust-Luga și la terminalul de la Marea Baltica, in cateva saptamani, in urma unui presupus atac cu drona care a perturbat fluxurile de nafta in Asia, au declarat analiștii luni (22…