Un medicament al Biogen pentru scleroză laterală amiotrofică a putea ieși pe piață Autoritatea de reglementare a medicamentelor din Europa a recomandat vineri acordarea autorizatii de introducere pe piata pentru un nou medicament al Biogen pentru boala neurodegenerativa scleroza laterala amiotrofica (SLA), care este progresiva si mortala, transmite Reuters. Medicamentul, Qalsody, a primit aprobare accelerata in Statele Unite in aprilie anul trecut, pe baza datelor preliminare care au aratat ca reduce nivelul unei proteine ​​de neurofilament despre care oamenii de stiinta cred ca este legata de progresia bolii. Acelasi studiu cu 108 pacienti a stat, de asemenea, la baza recomandarii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de reglementare a medicamentelor din Europa a recomandat vineri acordarea autorizatii de introducere pe piata pentru un nou medicament al Biogen pentru boala neurodegenerativa... The post Un medicament pentru scleroza laterala amiotrofica (SLA) ar urma sa primeasca autorizarea in Europa…

- Autoritatea de reglementare a medicamentelor din Europa a recomandat vineri acordarea autorizatii de introducere pe piata pentru un nou medicament al Biogen pentru boala neurodegenerativa scleroza laterala amiotrofica (SLA), care este progresiva si mortala, transmite Reuters. Medicamentul, Qalsody,…

- Medicamentul, Qalsody, a primit aprobare accelerata in Statele Unite in aprilie anul trecut, pe baza datelor preliminare care au aratat ca reduce nivelul unei proteine ​​de neurofilament despre care oamenii de stiinta cred ca este legata de progresia bolii. Acelasi studiu cu 108 pacienti a stat, de…

- Profitul din exploatare ajustat a fost de 10,2 miliarde de euro (10,96 miliarde de dolari) pentru perioada iulie-decembrie, in scadere de la 11,3 miliarde de euro pentru aceeasi perioada din 2022. Cu toate acestea, castigurile s-au dovedit mai rezistente la impactul grevei decat se asteptase piata,…

- Investitia este a treia efectuata de Stellantis intr-o unitate de productie EDM, dupa Tremery-Metz din Franta si Kokomo, Indiana, in Statele Unite. In plus, Stellantis creste in 2024 productia de transmisii electrificate cu dublu ambreiaj (eDCT), de ultima generatie, pentru vehicule hibride si hibride…

- Cancelarul german Olaf Scholz cere ca Uniunea Europeana sa finalizeze crearea unei uniuni bancare si a pietelor de capital, astfel incat blocul sa poata concura cu SUA si China pentru tehnologii noi, transmite Reuters. Scholz a afirmat duminica, la o conferinta la Berlin pentru delegatii europeni ai…

- Liderii Uniunii Europene vor ajunge probabil in aceasta saptamana la un acord privind acordarea a 50 de miliarde de euro (54 de miliarde de dolari) pentru Ucraina, deoarece aceasta suma va fi inclusa intr-un pachet cu alte fonduri de care va beneficia Ungaria, care a amenințat ca il va bloca, a declarat…

- Autoritatea pentru concurenta din UE a acuzat anul trecut Apple de restrictionarea accesului rivalilor la tehnologia sa ”tap-and-go”, Near-Field Communication (NFC), facandu-le dificila dezvoltarea serviciilor rivale pe dispozitivele Apple. Aceasta a spus ca acest lucru a adus beneficii Apple Pay, propria…