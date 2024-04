Apple organizează un eveniment misterios pe 7 mai. Aşteptările sunt uriașe Apple va organiza un eveniment pe 7 mai, a anuntat marti compania, pe fondul informatiilor ca va lansa versiunile reinnoite, de mult asteptate, ale iPad Pro si iPad Air, luna viitoare, transmite Reuters. Compania din Cupertino, California, nu a dezvaluit mai multe detalii despre evenimentul care va incepe la ora 2 p.m. GMT. Bloomberg News a relatat in martie ca furnizorii din strainatate ai Apple au intensificat productia noilor iPaduri si o lansare a fost planificata pentru inceputul lunii mai. Noile modele ar reprezenta prima revizuire de catre Apple a acestei game din 2018. Potentiala lansare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

