Stiri pe aceeasi tema

- Apple se pregatește de lansarea iOS 17.5. Cel mai probabil, noua versiune de software va fi distribuita catre utilizatorii de iPhone incepand de saptamana viitoare, insa cei care sunt inscriși in programul de testare beta pot descarca chiar acum noua versiune in varianta „Release Candidate”, adica cea…

- Apple a anuntat noile iPad Air si iPad Pro. „Aceasta este cea mai importanta zi pentru iPad de la lansarea sa”, a declarat Tim Cook, directorul general al Apple, intr-un scurt videoclip postat pe site-ul companiei. Noile modele de iPad sint primele pe care Apple le lanseaza din octombrie 2022, marcind…

- Apple va organiza un eveniment pe 7 mai, a anuntat marti compania. Anuntul vine pe fondul informatiilor ca va lansa versiunile reinnoite, de mult asteptate, ale iPad Pro si iPad Air, la inceputul lunii viitoare, transmite Reuters, preluat de News.ro.Compania americana nu a dezvaluit mai multe detalii…

- Apple va organiza un eveniment pe 7 mai, a anuntat marti compania, pe fondul informatiilor ca va lansa versiunile reinnoite, de mult asteptate, ale iPad Pro si iPad Air, luna viitoare, transmite Reuters. Compania din Cupertino, California, nu a dezvaluit mai multe detalii despre evenimentul care va…

- Compania din Cupertino, California, nu a dezvaluit mai multe detalii despre evenimentul care va incepe la ora 2 p.m. GMT. Bloomberg News a relatat in martie ca furnizorii din strainatate ai Apple au intensificat productia noilor iPaduri si o lansare a fost planificata pentru inceputul lunii mai. Noile…

- Apple a anunțat astazi data oficiala a unei noi lansari de produse: 7 mai. Compania a inceput sa trimita invitații catre membrii presei din Statele Unite la „un eveniment special Apple”, care are loc in acea data, de la ora 7 dimineața (PT), adica ora 17:00 pe meleagurile noastre. Imaginea de pe invitație…

- Apple nu va organiza un eveniment dedicat lansarii noilor sale produse in primavara acestui an, scrie Bloomberg, citand surse din cadrul companiei. Spre deosebire de evenimentul din toamna, care n-a lipsit din niciun an de la primul iPhone, Apple nu organizeaza un eveniment de lansare in fiecare primavara,…

- Modulul Intuitive Machines, ”Odysseus”, a devenit joi prima nava spatiala dezvoltata privat care a aselenizat pe suprafata Lunii – precum si prima nava spatiala din SUA care a aselenizat pe Luna in peste 50 de ani. Compania din Houston, Texas, a confirmat ca modulul IM-1 sta drept si trimite date inapoi…