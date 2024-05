Apple se pregăteşte să lanseze un iPhone mai subţire în 2025, potrivit The Information Posibila versiune mai subtire va avea probabil un pret mai mare decat iPhone Pro Max si ar putea fi lansata odata cu iPhone 17, in septembrie 2025. Compania din Cupertino, California, inca testeaza diferite modele pentru dispozitiv, cu numele de cod D23, care ar putea avea procesorul de ultima generatie al Apple, probabil numit A19. Apple nu a raspuns imediat la o solicitare de comentarii a Reuters. Proiectul subliniaza nevoia Apple de a infrumuseta iPhone, cel mai popular produs al companiei, in timp ce se confrunta cu concurenta dura din partea Honor si Huawei in China si Samsung Electronics… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce si-a prezentat cele doua noi serii de iPad Pro si iPad Air, Apple a inceput sa deruleze si o noua reclama prin care le promoveaza. In reclama care incerca sa arate cate lucruri stie sa faca tabletele companiei si cate tipuri de continut poate reda, o serie intreaga de obiecte (inclusiv mai multe…

- Apple va organiza un eveniment pe 7 mai, a anuntat marti compania, pe fondul informatiilor ca va lansa versiunile reinnoite, de mult asteptate, ale iPad Pro si iPad Air, luna viitoare, transmite Reuters. Compania din Cupertino, California, nu a dezvaluit mai multe detalii despre evenimentul care va…

- Compania din Cupertino, California, nu a dezvaluit mai multe detalii despre evenimentul care va incepe la ora 2 p.m. GMT. Bloomberg News a relatat in martie ca furnizorii din strainatate ai Apple au intensificat productia noilor iPaduri si o lansare a fost planificata pentru inceputul lunii mai. Noile…

- Apple va organiza un eveniment pe 7 mai, a anunțat marți compania, in contextul in care exista informații potrivit carora luna viitoare va lansa mult așteptatele versiuni imbunatațite ale iPad Pro și iPad Air, scrie Reuters. Compania cu sediul in Cupertino, California, nu a dezvaluit mai multe detalii…

- Liderii Uniunii Europene vor cere saptamana viitoare o armonizare a legilor privind falimentul si impozitul pe corporatii la nivelul statelor membre, pentru a atrage mai mult capital privat pentru trecerea UE la energie regenerabila si o economie mai digitalizata, potrivit unui proiect de document citat…

- Pana la sfarsitul anului 2025, Chery planuieste trei modele SUV fiecare din marcile Omoda si Jaecoo, cu un mix de tipuri de combustibil pentru a servi diferite parti ale Europei. Chery este unul dintre cativa producatori de automobile chinezi care aduc vehicule mai ieftine, in mare parte electrice,…

- Vanzarile de telefoane iPhone in China au scazut cu 24% in ritm anual in primele sase saptamani din 2024, potrivit firmei de cercetare de piata Counterpoint, in conditiile in care grupul american s-a confruntat cu o competitie intensa din partea rivalilor chinezi precum Huawei, transmite Reuters, informeaza…

- Cererea globala de petrol va creste cu 1,9 milioane de barili pe zi (bpd) in acest an, conform unei previziuni a companiei de cercetare energetica Wood Mackenzie, o prognoza apropiata de cea a Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) pentru 2024, transmite Reuters. In observatiile impartasite…