- Un baiat de 14 ani a decedat marți dupa ce un barbat inarmat cu o sabie l-a injunghiat pe tanar, pe doi polițiști și alte doua persoane, intr-un atac pe strazile din estul Londrei, au declarat autoritațile. Barbatul a folosit o sabie de tip samurai in districtul Hainault, puțin inainte de ora 7:00 dimineața…

- Patru persoane au fost ranite, dupa ce doi cai au scapat prin centrul Londrei, in timpul unui exercițiu militar de rutina. Pentru prinderea animalelor au fost mobilizate mai multe echipaje, fiind cerut inclusiv ajutorul armatei, relateaza CNN, BBC și The Guardian.Serviciul de ambulanța din Londra a…

- Marea Britanie și SUA au acuzat luni China in legatura cu o ampla campanie de spionaj cibernetic, prin care au fost afectate oficialitați din cele doua țari, potrivit Mediafax. Autoritațile de la Londra și Washington au acuzat grupul de hackeri așa-numit APT31 ca este o ramura a Ministerului…

- O pictura murala reprezentand frunzisul unui copac care a aparut peste noapte pe zidul unei cladiri rezidentiale din nordul Londrei este opera artistului stradal Banksy, informeaza site-ul publicatiei britanice The Standard, Standard.co.uk. Artistul a revendicat graffiti-ul intr-o postare pe Instagram…

- Șoferul unui Ferrari și-a distrus mașina de lux de 300.000 de euro intr-un accident pe un drum cu limita de viteza de 30 km/h, in nordul Londrei, intr-un accident in care a fost implicat și un Mercedes, relateaza Daily Mail.Fotografii care arata epava unui Ferrari 296 GTB negru, cu portbagajul deschis,…

- Aproximativ 175 de pompieri, cu treizeci de mașini de pompieri, luptau miercuri (6 martie) cu un incendiu, intr-o secție de poliție din estul Londrei, a declarat Brigada de Pompieri din Londra, potrivit Reuters. Videoclipul martorilor oculari a aratat un incendiu uriaș și un val gros de fum care se…