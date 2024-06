Ard acareturile lui Bogos de la Vanbet, din comuna Banca (FOTO) INCREDIBIL… Incendiu de proporții la depozitul de furaje al firmei Vanbet din Salcioara, comuna Banca. Flacarile inalte pana la cer mistuie acareturile lui Bogos, fiindca acea improvizație facuta de omul de afaceri, care arde acum, nu se poate numi Fabrica de Nutrețuri Concentrate (FNC). La miez de noapte, trei mașini de pompieri se chinuiau sa […] Articolul Ard acareturile lui Bogos de la Vanbet, din comuna Banca (FOTO) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

