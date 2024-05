Stiri pe aceeasi tema

- Investitorii au reactionat la stirile despre vizita CEO-ului Tesla, Elon Musk, in China. Tesla a declarat duminica ca autoritatile locale chineze au eliminat restrictiile asupra masinilor sale, pentru ca acestea indeplinesc cerintele de securitate a datelor din tara. Miscarea a ridicat asteptari ca…

- Musk pariaza ca tehnologia va deveni o sursa importanta de venituri pentru cel mai valoros producator de automobile din lume. Dar de ani de zile nu a reusit sa atinga obiectivul de a oferi vehicule autonome, tehnologia sa fiind aflata sub un control de reglementare si legal din ce in ce mai mare. Musk…

- Producatorul de vehicule electrice al lui Elon Musk a scazut preturile pentru varianta de baza Model Y la 42.990 de dolari, in timp ce variantele cu autonomie si performante mai mari sunt acum la preturi de 47.990 de dolari si, respectiv, 51.490 de dolari, potrivit site-ului sau. Versiunea de baza a…

- Producatorul de mașini electrice Tesla intenționeaza sa concedieze peste 10% dintre cei peste 140.000 de angajați pe care ii are la nivel mondial, potrivit unui document intern consultat de Reuters, transmite Agerpres.„In conditiile in care pregatim compania pentru urmatoarea faza de crestere, este…

- In stilul caracteristic, scurt si fara detalii, Elon Musk a anuntat, pe X/Twitter, ca Tesla va prezenta, pe data de 8 august, un asa-numit robotaxi. Robotaxi este denumirea generica folosita pentru masinile autonome care pot indeplini functii de taximetrie, transportand pasagerii fara ca la volan sa…

- Producatorul auto va continua sa dezvolte robotaxiuri autonome pe aceeasi platforma pentru vehicule mici, au spus sursele. Decizia reprezinta o abandonare a unui obiectiv de lunga durata pe care seful Tesla, Elon Musk, l-a caracterizat adesea ca fiind misiunea sa principala: masini electrice accesibile…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie s-ar putea pronunta, luni, in cazul recursului formulat de Inspectia Judiciara impotriva deciziei Consiliului Superior al Magistraturii de respingere a actiunii exercitate in legatura cu scandalul din trafic cu polițiștii in care a fost implicat Horodniceanu, in primavara…

- Cererea globala de petrol va creste cu 1,9 milioane de barili pe zi (bpd) in acest an, conform unei previziuni a companiei de cercetare energetica Wood Mackenzie, o prognoza apropiata de cea a Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) pentru 2024, transmite Reuters. In observatiile impartasite…