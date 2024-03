Stiri pe aceeasi tema

- Rusia și Arabia Saudita, liderii Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC), au in plan reducerea producției de țiței, tocmai pentru a menține un preț ridicat. In paralel, datele ne arata faptul ca cererea globala de petrol va creste cu 1,9 milioane de barili pe zi (bpd) in acest an, conform…

- In observatiile impartasite cu delegatii la un briefing al Wood Mac de miercuri, in timpul conferintei Energy Institute de la Londra, vicepresedintele companiei pentru cercetarea petrolului, Alan Gelder, a anticipat, ca majoritatea celorlalti analisti, ca cea mai mare parte a acestei cresteri va veni…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 1,01 USD pe baril, sau cu 1,2%, la 81,76 USD pe baril. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) au pierdut 94 de centi, sau 1,2%, la 76,93 USD pe baril. Stocurile de titei din SUA au crescut cu 12 milioane de barili,…

- Anul trecut, aproape toate restrictiile legate de COVID au fost eliminate din operatiunile aeroportului din Budapesta, lucru care se reflecta, printre altele, si in numarul de pasageri. In acest an, se asteapta recuperarea totala a numarului record de pasageri inregistrat in anul anterior pandemiei.…

- Cea mai puternica economie a Europei moare rapid, incapațanandu-se sa aplice masurile aberante de combatere a „Schimbarii Climatice”. Germania a aderat total la tranziția energetica verde, insa economia sa da semne serioase de slabiciune, pe fondul unei crize energetice care se prelungește. Țara dorește…

- Agentia Internationala a Energiei (IEA) si-a imbunatatit din nou estimarile privind cresterea cererii de petrol in 2024, desi proiectiile sale raman mai scazute decat asteptarile OPEC (Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol), si a apreciat ca piata este bine aprovizionata in urma cresterii productiei…

- Consumul mondial de carbune a atins un nou record in 2023 deoarece in statele emergente si in curs de dezvoltare cererea ramane solida, se arata intr-un raport publicat vineri de Agentia Internationala a Energiei (IEA), transmite Reuters.Anul acesta, cererea de carbune a crescut cu 1,4%, depasind…

- Departamentul pentru Energie al SUA a declarat vineri ca doreste sa cumpere pana la 3 milioane de barili de titei pentru rezerva strategica de petrol, pentru livrare in martie 2024, deoarece vrea sa profite de preturile mai mici si sa isi refaca stocurile, transmite Reuters.Administratia presedintelui…