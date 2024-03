Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 2,11 dolari, sau cu 2,6%, la 84,03 dolari pe baril, in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 2,16 dolari, sau cu 2,8%, la 79,72 dolari. Pretul petrolului Brent a incheiat ziua la cel mai ridicat nivel din 6 noiembrie. U.S. Energy Information Administration (EIA) a declarat ca firmele energetice au extras o cantitate suprinzatoare de 1,5 milioane de barili de titei din stocuri, in saptamana incheiata pe 8 martie. Acest lucru se compara cu estimarea analistilor de 1,3 milioane de barili, intr-un sondaj Reuters,…