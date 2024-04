Contractele futures pentru petrolul Brent pentru livrarea in iunie au scazut cu 35 de centi, sau cu 0,4%, pana la 89,54 dolari pe baril, in timp ce contractele futures pentru petrolul West Texas Intermediate (WTI), de referinta in SUA, pentru livrarea in luna mai, au scazut cu 25 de centi pe baril, sau cu aproximativ 0,3%, la 85,41USD pe baril. Preturile petrolului au scazut in timpul tranzactiilor cu peste 1%, inainte ca declinul sa se atenueze dupa ce Reuters a scris, citand o sursa guvernamentala, ca premierul Benjamin Netanyahu si-a convocat cabinetul de razboi pentru a doua oara in mai putin…