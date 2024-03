Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au scazut vineri si pe ansamblul saptamanii au avut o evolutie negativa, dupa ce banca centrala a SUA a indicat ca reducerile ratelor dobanzilor ar putea fi amanate cu inca doua luni, transmite Reuters. Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 1,62 dolari, sau cu 1,9%,…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 1,62 dolari, sau cu 1,9%, la 82,05 dolari pe baril,, iar contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate, de referinta in SUA, au scazut cu 1,67 dolari, sau cu 2,1%, pana la 76,94 dolari pe baril. Ambele valori de referinta au inregistrat…

- Contractele futures pentru petrolulBrent au scazut cu 90 de centi sau cu 1,1%, pana la 82,70 dolari pe baril. Marti, spread-ul pe sase luni pentru Brent a fost cel mai ridicat din octombrie, un semn al unei piete mai stranse. Pretul titeiului american West Texas Intermediate (WTI), pentru livrare in…

- Preturile petrolului au scazut vineri cu aproximativ 2% si au inregistrat pierderi saptamanale, dupa ce datele privind locurile de munca din SUA au redus sansele de taieri iminente ale dobanzii de referinta in cea mai mare economie a lumii, ceea ce ar putea diminua cererea de titei, transmite Reuters,…

- Preturile petrolului au urcat cu peste 2% marti, deoarece criza din Orientul Mijlociu si o intrerupere a livrarilor din Libia au redus pierderile grele din ziua precedenta, transmite Reuters, informeaza News.ro.Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 1,90 dolari, sau cu 2,5%, la 78,02…

- Preturile petrolului au scazut cu 2% joi, inversand cresterile initiale, deoarece datele saptamanale privind cresterea stocurilor de benzina si distilate din SUA au umbrit o reducere peste asteptari a stocurilor de titei, transmite Reuters. In urma cu cateva zile, prețurile petrolului crescusera cu…

- Preturile petrolului au urcat cu aproximativ 3% miercuri și iși pastreaza trendul crescator, dupa ce o intrerupere a activitatii la cel mai mare camp petrolier al Libiei s-a adaugat la temerile ca tensiunile din Orientul Mijlociu ar putea reduce livrarile globale de petrol, transmite Reuters.Contractele…

- Contractele futures pentru titeiul Brent cu livrare in februarie au scazut cu 2,90 dolari, sau cu 3,8%, la 73,13 dolari pe baril, iar in timpul tranzactiilor au coborat pana la 73,08 dolari, cel mai redus nivel din iunie. Pretul titeiului american West Texas Intermediate cu livrare in ianuarie a scazut…