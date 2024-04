Stiri pe aceeasi tema

- Cotatia titeiul Brent a crescut cu 52 de centi, sau cu 0,57%, pana la 91,17 dolari pe baril. Pretul titeiului american West Texas Intermediate a atins 87,41 dolari pe baril, urcand cu 32 de centi sau cu 0,37%. Ambele valori de referinta ale petrolului au atins joi cele mai ridicate niveluri din octombrie.…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 51 de centi, sau cu 0,6%, pana la 82,29 dolari pe baril, in timp ce contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate au scazut cu 42 de centi, sau cu 0,5%, la 78,32 dolari pe baril. Ambele valori de referinta au scazut cu mai mult…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 1,04 dolari, sau cu 1,2%, la 83,57 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate (WTI) din SUA au crescut cu 1,02 dolari, sau cu 1,3%, la 78,63 dolari pe baril. Israelul si Hamas, precum si mediatorii din Qatar, au…

- Preturile petrolului au scazut vineri si pe ansamblul saptamanii au avut o evolutie negativa, dupa ce banca centrala a SUA a indicat ca reducerile ratelor dobanzilor ar putea fi amanate cu inca doua luni, transmite Reuters. Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 1,62 dolari, sau cu 1,9%,…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 1,62 dolari, sau cu 1,9%, la 82,05 dolari pe baril,, iar contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate, de referinta in SUA, au scazut cu 1,67 dolari, sau cu 2,1%, pana la 76,94 dolari pe baril. Ambele valori de referinta au inregistrat…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 1,16 USD, sau cu 1,4%, la 82,76 USD pe baril Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate au castigat 1,24 USD, sau 1,6%, la 77,88 USD pe baril. Indicele dolarului american a scazut cu 0,4% dupa ce datele au aratat ca vanzarile…

- Președintele Joe Biden a promis: ”Vom raspunde”, dupa ce trei militari americani au fost uciși și alți 25 au fost raniți, in urma unui atac cu drona in Iordania, transmit agențiile de presa internaționale. Este pentru prima data cand soldați americani sunt uciși in Orientul Mijlociu de la inceputul…

- Ministrul iranian de Externe, Hossein Amirabdollahian, a transmis miercuri ca atacurile impotriva Israelului și a intereselor acestuia din partea „Axei Rezistenței” se vor opri daca razboiul din Gaza inceteaza, avertizand ca conflictul ar putea accentua tensiunile in Orientul Mijlociu, conform Reuters,…