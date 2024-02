Stiri pe aceeasi tema

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 1,41 dolari, sau cu 1,73%, la 83,03 USD pe baril. Contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate (WTI) din SUA au urcat cu 1,48 USD, sau cu 1,93%, la 77,97 USD pe baril. ”Cu totii ne uitam la motorina”, a spus John Kilduff, partener…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 2,13 dolari, sau cu2,7%, la 81,34 dolari pe baril. Pretul titeiului american West Texas Intermediate a castigat 2 dolari, sau 2,7%, pana la 75,86 dolari pe baril. Contractul de referinta Brent a depasit 80 de dolari pe baril pentru prima data de…

- „Avand in vedere evolutiile recente si in consultare stransa cu experti globali in securitate si autoritati guvernamentale, compania a luat decizia de a redirectiona itinerariile pentru 12 nave din sapte branduri ale sale, care erau programate sa traverseze Marea Rosie pana in mai 2024”, a declarat…

- Contractele futures pentru titeiul Brent cu livrare in martie au crescut cu 1,83 dolari, sau cu 1,83%, pana la 80,40 dolari pe baril. Contractul futures pentru titeiul West Texas Intermediate (WTI) din SUA, pentru livrare in februarie, a crescut cu 2,14 dolari, sau 2,92%, la 75,55 dolari pe baril, contractul…

- Presedintele SUA Joe Biden a recunoscut joi ca atacurile impotriva rebelilor houthi din Yemen, sustinuti de Iran, nu descurajeaza atacurile grupurilor in Marea Rosie, aceasta in timp ce SUA au vizat in continuare tinte ale gruparii, transmite CNN, informeaza News.ro.Al cincilea atac american asupra …

- Ministrul american al Apararii s-a externat ieri, dupa ce a fost internat doua saptamani, a anunțat Pentagonul. Anunțul vine dupa polemica declanșata prin tacerea de mai multe zile legata de aceasta spitalizare, inclusiv fața de Casa Alba, transmite AFP . Intr-un comunicat, Lloyd Austin , care s-a…

- Atacuri aeriene lansate de SUA și aliații sai asupra a peste o duzina de ținte Houthi din Yemen marcheaza o escaladare majora a tensiunilor in Orientul Mijlociu, unde situația ramane tensionata dupa ce Hamas a atacat Israelul la inceputul lunii octombrie, scrie energypress.gr.Brent a sarit cu pana…

- Preturile petrolului au urcat cu 1 vineri, in timp ce unele petroliere au deviat cursul de la Marea Rosie in urma loviturilor aeriene si maritime din timpul noptii ale Statelor Unite si Marii Britanii asupra tintelor Houthi din Yemen, dupa atacurile rebelilor din Yemen asupra transportului maritim,…