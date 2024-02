Stiri pe aceeasi tema

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 1,62 dolari, sau cu 1,9%, la 82,05 dolari pe baril,, iar contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate, de referinta in SUA, au scazut cu 1,67 dolari, sau cu 2,1%, pana la 76,94 dolari pe baril. Ambele valori de referinta au inregistrat…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 2,13 dolari, sau cu2,7%, la 81,34 dolari pe baril. Pretul titeiului american West Texas Intermediate a castigat 2 dolari, sau 2,7%, pana la 75,86 dolari pe baril. Contractul de referinta Brent a depasit 80 de dolari pe baril pentru prima data de…

- Armata Statelor Unite a efectuat luni un atac impotriva a doua vehicule de suprafata explozive Houthi fara echipaj in Yemen, a declarat Comandamentul Central al SUA, potrivit CNN. Vehiculele „reprezentau o amenintare iminenta” la adresa navelor marinei americane si a navelor comerciale din regiune,…

- OMC estimase in octombrie ca cresterea comertului cu marfuri va fi de 0,8% pentru 2023 si 3,3% pentru 2024. Dar acum considera ca cresterea din acest an este amenintata de tensiunile geopolitice precum cele care afecteaza Canalul Suez, din cauza atacurilor asupra navelor din Marea Rosie ale gruparii…

- Preturile petrolului au urcat cu 1 vineri, in timp ce unele petroliere au deviat cursul de la Marea Rosie in urma loviturilor aeriene si maritime din timpul noptii ale Statelor Unite si Marii Britanii asupra tintelor Houthi din Yemen, dupa atacurile rebelilor din Yemen asupra transportului maritim,…

- Preturile petrolului au scazut luni cu mai mult de 3% din cauza reducerilor drastice ale preturilor din partea principalului exportator Arabia Saudita si a cresterii productiei OPEC, care au compensat preocuparile legate de aprovizionare generate de escaladarea tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu,…

- Preturile petrolului au crescut cu 2% marti, prelungind castigurile din sesiunea anterioara, dupa ce atacurile militantilor houthi din Yemen, aliati cu Iranul, asupra navelor din Marea Rosie au perturbat comertul maritim si au fortat mai multe companii sa redirectioneze navele, transmite Reuters. Din…

- O nava detinuta de Norvegia a fost atacata luni in Marea Rosie, iar grupul petrolier BP a declarat ca a intrerupt temporar toate transporturile maritime in regiune. Alte firme de transport maritim au declarat in weekend ca vor evita ruta. Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 1,98 dolari,…