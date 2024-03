Contractele futures pentru petrolul Brent pentru luna mai au crescut cu 1,68 dolari, sau cu 2,05%, la 83,59 dolari pe baril. Contractul futures Brent pentru aprilie a expirat pe 29 februarie la 83,62 dolari barilul. Contractele pentru petrolul U.S. West Texas Intermediate (WTI) pentru aprilie au crescut cu 1,74 dolari, sau cu 2,22%, la 80 dolari pe baril. Pe ansamblul saptamanii, pretul petrolului Brent a crescut cu aproximativ 2,4% in urma schimbarii lunilor contractuale, in timp ce WTI a urcat cu 4,6%. ”Asteptarile ca OPEC+ va continua cu reducerile voluntare ale productiei pana in al doilea…