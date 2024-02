Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminica, 4 februarie, ca principalul obiectiv al țarii sale in razboiul din Gaza este in continuare rasturnarea Hamas și ca un acord cu gruparea nu va fi acceptat in orice condiții, relateaza The Times of Israel.„Vreau sa fiu clar cu privire la politica…

- Organizatia islamista palestiniana Hamas cere retragerea trupelor israeliene din Fasia Gaza inaintea convenirii oricarui acord privind o noua intelegere pentru eliberarea ostaticilor, informeaza vineri dpa, conform Agerpres.Purtatorul de cuvant al Hamas, Ghazi Hamad, a mai declarat joi pentru dpa…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat duminica, 21 ianuarie, intr-o inregistrare video, ca respinge "categoric" conditiile miscarii islamiste Hamas pentru eliberarea ostaticilor, dupa publicarea de catre organizația palestiniana a unui raport despre asaltul din 7 octombrie asupra Israelului,…

- Hamas și Jihadul Islamic aliat au respins o propunere egipteana de a renunța la puterea in Fașia Gaza in schimbul unei incetari permanente a focului, au declarat pentru Reuters doua surse de securitate egiptene, potrvit The Guardian.Ambele grupari, care au purtat discuții separate cu mediatorii egipteni…

- Numarul palestinienilor ucisi in Fasia Gaza a crescut la 20.057 de la inceputul razboiului, a anuntat vineri autoritatea sanitara controlata de Hamas in teritoriu, citata de agentia DPA. In ultimele doua zile, aproximativ 390 de persoane au fost ucise. Un total de 53.320 de persoane au fost ranite,…

- Șefa Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR) a deplans marți, 19 decembrie, conflictul din Fașia Gaza ca fiind un "eșec moral" al comunitații internaționale și a indemnat Israelul și Hamas sa ajunga la un nou acord care sa puna capat luptelor, scrie Reuters."Vorbesc despre esecul moral pentru…

- Armata Israelului iși menține atacurile asupra Fașiei Gaza, in ciuda intensificarii apelurilor internaționale de a reduce victimele civile și de a aborda o catastrofa umanitara in creștere. In centrul orașului Rafah, in sudul Fașiei, 24 de persoane au fost ucise intr-un atac israelian care a lovit doua…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu anunta marti ”progrese” in negocieri cu Hamas in vederea eliberarii ostaticilor luati de miscarea islamista palestiniana Hamas si tinui in Fasia Gaza, relateaza AFP.”Facem progrese. Nu cred ca este util sa spun prea multe (...), dar sper ca vor exista vesti…