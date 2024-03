Creştere a preţurilor petrolului, luni, după ce Rusia a cerut producătorilor săi să reducă producţia Contractele futures pentru titeiul Brent au urcat cu 1,05 USD, sau cu 1,23%, la 86,48 USD pe baril. Contractele futures pentru titei din SUA (WTI) au castigat 1,10 USD, sau 1,36%, pana la 81,73 USD pe baril. Ambele benchmark-uri au crescut constant in acest an, Brentul fiind in urcare cu aproape 11% si WTI cu aproximativ 12,5%. Preturile sunt sustinute si de asteptarile ca ratele dobanzilor din marile economii vor scadea pana in vara. Intre timp, Moscova a ordonat companiilor sa reduca productia de petrol in al doilea trimestru, pentru a indeplini obiectivul de productie de 9 milioane de barili… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

