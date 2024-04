Au aparut oportunitați noi pentur companiile romanești, dincolo de granițele naționale și europene, un exemplu in acest sens fiind țarile africane, a spus Ion Sterian, director Transgaz, cu ocazia lansarii unui tronson din gazoductul Țarmul Marii Negre – Podișor, care va evacua in SNT gazele ce vor fi extrase, din 2027, din Marea Neagra. „Imi doresc, si ma lupt in calitate director general al Transgaz, companiile romanesti sa iasa si ele in lume. Au inceput sa apara oportunitati. Una dintre aceste oportunitati le avem in Africa. Imi doresc: companiile din Romania, impreuna cu companiile din Turcia,…