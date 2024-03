Se pune lacătul pe firmele românești! In ianuarie 2024, mediul de afaceri din Romania s-a confruntat cu o creștere alarmanta a numarului de firme radiate. Conform Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC) , s-au inregistrat 9.251 de radieri la nivel național. Aceasta reprezinta o creștere cu 67,86% fața de perioada similara din anul precedent. Bucureștiul, focar de radieri! Cea mai mare parte a acestor radieri a avut loc in municipiul București , unde s-au consemnat 1.376 de cazuri. Aceasta indica o creștere de 60,75% fața de ianuarie 2023. Județele Dambovița, Cluj, Constanța și Ilfov au urmat cu creșteri semnificative ale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 9.251 de firme au fost radiate la nivel national, in ianuarie 2024, cu 67,86% mai multe comparativ cu perioada similara din 2023, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC).Cele mai multe radieri au fost inregistrate in Municipiul Bucuresti - respectiv 1.376…

- In ziua de duminica, 14 ianuarie a.c., in jurul orei 18.00, polițiștii din cadrul Secției Rurale Cocoraștii Colț, au fost sesizați de catre o femeie in varsta de 59 de ani ca a fost lovita de fiul sau, in curtea locuinței, de pe raza comunei Șirna. Potrivit IPJ Prahova, «in baza sesizarii, polițiștii…

- Social Teleorman, printre județele in care au fost inființate trasee educative la nivelul direcțiilor silvice ianuarie 8, 2024 11:52 Regia Nationala a Padurilor (RNP) – Romsilva anunța ca anul trecut a infiintat 55 de trasee educative la nivelul directiilor silvice judetene, acestea fiind deja…

- Incepand de cu data de 1 ianuarie 2024, un numar de 20 de județe vor intra in etapa a doua de implementare a Sistemului Electronic de Monitorizare Electronica. Este vorba despre județele Bacau, Brașov, Caraș-Severin, Calarași, Cluj, Constanța, Covasna, Galați, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Mehedinți, Neamț,…

- F.T. In 20 de judete, printre care se numara si Prahova, s-a intrat, incepand cu data de 1 ianuarie 2024, in etapa a doua de implementare a Sistemului Electronic de Monitorizare Electronica. Celelalte judete sunt Bacau, Brașov, Caraș-Severin, Calarași, Cluj, Constanța, Covasna, Galați, Giurgiu, Harghita,…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2024, 20 de județe au intrat in etapa a doua de implementare a Sistemului Electronic de Monitorizare Electronica.Astfel, sistemul va fi operaționalizat in Bacau, Brașov, Caraș-Severin, Calarași, Cluj, Constanța, Covasna, Galați, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Mehedinți, Neamț,…

- Un numar de 20 de judete vor intra in etapa a doua de implementare a Sistemului Electronic de Monitorizare Electronica, de la 1 ianuarie 2024, sistemul urmand sa fie operationalizat in Bacau, Brasov, Caras-Severin, Calarasi, Cluj, Constanta, Covasna, Galati, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Mehedinti, Neamt,…

- ”Incepand de maine, 1 ianuarie 2024, 20 de judete vor intra in etapa a doua de implementare a Sistemului Electronic de Monitorizare Electronica. Astfel, sistemul va fi operationalizat in Bacau, Brasov, Caras-Severin, Calarasi, Cluj, Constanta, Covasna, Galati, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Mehedinti, Neamt,…