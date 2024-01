Directoarea Școlii Gimnaziale Viișoara, Camelia Constantea, este finalistă la Gala Profesorului Anului din mediul rural 2024! Directoarea Școlii Gimnaziale din comuna Viișoara, Camelia Constantea, va participa in calitate de finalista la categoria ”Prevenirea abandonului școlar”, la ediția a III-a a Galei Profesorului Anului din mediul rural, ediția 2024, a anunțat Teach for Romania. Evenimentul in care vor fi anunțați caștigatori la cele 7 categorii de premiere va avea loc pe data de 15 februarie incepand cu orele 17.00, la Timișoara, in Sala Multifuncționala a Consiliului Județean Timiș. Gala „Profesorul Anului din mediul rural” este singurul eveniment din Romania care scoate la lumina și celebreaza eforturile și rezultatele… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – Criteriul luat in considerare il reprezinta numarul profesionistilor activi la finele anului 2023! Anul 2023 s-a incheiat, in cazul judetului nostru, cu 16.650 de profesionisti activi din punct de vedere juridic, cu 487, respectiv 3% mai multi decat in anul precedent, dupa cum rezulta…

- CARAS-SEVERIN – Raportat la cel mai mic salariu mediu net pe domeniu, ne-am putea prezenta drept un judet de functionari si secretare! Cu o medie neta de 3.100 de lei pe luna, angajatii din judetul nostru au avut in 2023 cele mai mici salarii din Romania, potrivit celei de-a 8-a editii a raportului…

- In anul 2023, piața muncii din Romania a cunoscut o dezvoltare semnificativa, inregistrand un numar record de peste 5,7 milioane de angajați activi. Aceste cifre reprezinta un indicator important al nivelului ocuparii forței de munca și reflecta o creștere semnificativa in comparație cu anii precedenți. Potrivit…

- In 2023, Romania a avut peste 5,7 milioane de angajați activi. Potrivit datelor din cea de-a opta ediție a raportului anual Review & Trends, realizat de eJobs, 29,2% dintre angajați aveau un salariu cuprins intre 3.001 și 4.000 de lei. 26,1% au caștigat intre 4.001 și 7.000 de lei, iar 21,1% intre 2.001…

- Social Teleorman, printre județele in care au fost inființate trasee educative la nivelul direcțiilor silvice ianuarie 8, 2024 11:52 Regia Nationala a Padurilor (RNP) – Romsilva anunța ca anul trecut a infiintat 55 de trasee educative la nivelul directiilor silvice judetene, acestea fiind deja…

- Sistemul informatic de monitorizare electronica va fi extins de luni, 1 ianuarie, in alte 20 de judete. Pana acum, monitorizarea prin intermediul dispozitivelor de supraveghere electronica era posibila doar in Bucuresti, Iasi, Mures si Vrancea. Din 1 ianuarie, 20 de judete vor intra in etapa a doua…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis vineri noi avertizari de cod portocaliu și galben de ninsoare și viscol, care vizeaza județe din estul, sudul și sud-estul țarii.Incepand de vineri seara, de la ora 18:00, pana duminica, 26 noiembrie, la aceeași ora, Bucureștiul, județele Bacau, Vaslui,…

- Aproape 80 de localitati au fost afectate de vremea rea din week-end, cand primele ninsori, temperaturile scazute si vantul puternic au produs efecte in judetele Arges, Bihor, Braila, Buzau, Calarasi, Caras Severin, Constanta, Dolj, Galati, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Prahova, Suceava, Teleorman, Tulcea,…