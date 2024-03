Poliția Română caută iubitori de animale! Câte posturi sunt disponibile Poliția Romana a anunțat ca face angajari. Printre posturile scoase la concurs sunt și cele care implica o relație om-animal. Fiindca „este primul criteriu „nescris”! Pentru ce? Pentru cele 60 de posturi de agent de poliție (și conductor caini) scoase la concurs, este esențial sa iți iubești, sa iți ingrijești și sa iți dresezi partenerul patruped!”. „Posturile scoase la concurs se regasesc in toata țara, astfel, vom avea rugamintea sa va documentați despre acest aspect, cat și despre condițiile generale, criterile specifice, probele de concurs, ș.a.m.d. in link-ul din comentarii. 3 aprilie 2024… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

