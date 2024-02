Alerta meteo in aproape jumatate de țara. Vantul se intensifica in urmatoarele ore. Anunțul facut de ANM. Meteorologii au emis o atentionare Cod galben privind intensificari ale vantului, pana duminica seara, in Banat, Crisana, sudul Transilvaniei, Dobrogea, estul Munteniei si sud-estul Moldovei, precum si in Carpatii Occidentali, Meridionali si de Curbura, unde viteza vantului va atinge 55-65 de kiloemtri pe ora. Incepand de duminica seara, un Cod galben similar va fi in vigoare in Dobrogea, estul Munteniei si sud-estul Moldovei. In Bucuresti, vremea va fi mult mai calda decat ar fi normal, cu…